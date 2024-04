Ligue 2 : en infériorité numérique, des Verts renversants battent Bordeaux grâce à deux buts dans le temps additionnel !

Exceptionnel ! Nul autre adjectif ne qualifierait mieux la soirée qu'ont vécu les supporters Stéphanois ce samedi soir ! L'AS Saint-Etienne s'est imposée 2-1 face à Bordeaux au stade Geoffroy-Guichard lors de la 33e journée de Ligue 2 dans une rencontre renversante. Mené 1-0 depuis la 42e minute de jeu suite à un but de Pedro Diaz, on ne donnait pas chère de la peau des Stéphanois qui se voyaient être réduits à 10 à une vingtaine de minutes du terme suite à l'expulsion de Mickaël Nade pour un geste d'humeur (73'). Et pourtant, c'était sans compter sur Irvin Cardona, auteur d'un doublé incroyable dans le temps additionnel de la partie (90+1' et 90+4'). Deux buts de grande classe, qui permettent aux joueurs d'Olivier Dall'Oglio de rester à la troisième place, à un point d'Angers qui est second, et de revenir à 4 points de l'AJ Auxerre, leader. Désormais, il faudra gagner à tout pris à Grenoble dès ce mardi soir au stade des Alpes à 20h45 pour tenter de réintégrer le top 2 !