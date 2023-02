L’OL rechute, une attaque fantômatique, Diomandé dans tous les mauvais coups… Ce qu’il faut retenir de AJ Auxerre – OL (2-1)

AJ Auxerre – Olympique Lyonnais, 25ème journée de Ligue 1 : 2-1 (0 -1 ). Buts : Perrin (sur penalty 50e) et Jubal (53e)pour Auxerre. Dembélé (36e) pour Lyon.

La rechute de l’OL

En se déplaçant chez l’avant-dernier, l’OL avait l’occasion de gagner pour la première fois de la saison trois matchs de championnat d’affilée et surtout la possibilité de revenir provisoirement à trois points de la cinquième place en cas de victoire. Mais l’OL n’a pas su saisir cette chance et reste englué à la neuvième place de la L1.

Une attaque en berne

Privé de Lacazette, l’OL a été inexistant offensivement, ne frappant que six fois à Auxerre (aucun tir cadré en seconde période), pourtant la deuxième plus mauvaise défense de l’élite ! Malgré son but, Dembélé n’a pas performé, en ne pesant pas assez sur la défense auxerroise. Mais que dire de la recrue Sarr ? Il n’a absolument rien réussi. Ce n’est pas une surprise : il est étranger, jeune, vient d’un championnat inférieur. Son recrutement n’est pas pour le court terme. Le problème, c’est qu’il était titulaire car l’OL n’a désormais plus beaucoup d’options. Etincelant la semaine dernière face à Lens, Cherki n’a pas réussi à prendre le jeu à son compte.

Diomandé dans tous les mauvais coups

Alors qu’il était bien revenu ces dernières semaines, l’Ivoirien a précipité la défaite de l’OL ce vendredi soir. Il provoque le penalty égalisateur après avoir lui-même perdu le ballon au début de l’action. Et c’est aussi lui qui oublie Jubal au second poteau sur le second but.

La stat

L’OL n’avait plus perdu chez un promu depuis 18 matchs !

L'@OL a perdu 9 matchs après 24 journées de @Ligue1UberEats cette saison. Il égale son plus haut total de défaites dans l'élite à ce stade de la compétition au XXIe siècle. #AJAOL — Stats Foot (@Statsdufoot) February 17, 2023

Le premier but de Dembélé depuis cinq mois, la première passe de Tolisso

Titulaire en l’absence de Lacazette, Dembélé a su rappeler qu’il était capable d’être efficace grâce à une belle tête à bout portant sur un centre de Tolisso, auteur de sa première passe décisive. Le numéro 9 de l’OL n’avait plus marqué depuis la victoire contre Angers (5-0) le 3 septembre. Il s’agit de son troisième but de la saison.

Julien Huët