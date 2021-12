L’Olympique de Marseille se qualifie pour les 16e de finale après sa victoire face à Cannet Rocheville

L’Olympique de Marseille l’a emporté ce dimanche après-midi à domicile au stade Vélodrome face à Cannet Rocheville en 32e de finale de la Coupe de France sur le score de 4 buts à 1. Arakadiusz Milik a inscrit un triplé tandis que Luis Henrique est le 4e buteur côté olympien. Une victoire qui permet d’envisager sereinement le dernier match de l’année civile face à Reims mercredi en championnat avant la trêve hivernale.

La partie commençait plutôt pourtant pour l’OM qui dès la 16e minute était surpris par un beau mouvement collectif des visiteurs qui ouvrait la marque grâce à Mike Coré. Mais une faute dans la surface de réparation synonyme d’expulsion pour Cannet et de penalty pour Marseille a totalement relancé la partie juste avant la pause (41′). Milik transformait et permettait aux siens de remettre les compteurs à zéro à la pause.

Au retour du vestiaires, la supériorité numérique a vite fait parler d’elle et le Polonais venait d’ailleurs inscrire un deuxième but à l’heure de jeu. Après ça, Luis Henrique s’y mettait après un service magnifique de Guendouzi et inscrivait ainsi son premier but avec les Phocéens. Et en toute fin de match Milik poussait un ballon dans le but vide après un nouveau beau service de Guendouzi pour s’offrir ainsi un triplé.

Un succès qui permet en tout cas aux Marseillais d’enchaîner un 3e succès consécutif toutes compétitions confondues.