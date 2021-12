Marseille : policiers municipaux recensés selon qu’ils sont vaccinés ou non, la CNIL saisie

Des responsables hiérarchiques de la police municipale de Marseille tenaient des fichiers informatiques indiquant lesquels de leurs policiers municipaux étaient vaccinés ​ou non contre le Covid-19 et lesquels ont été infectés par le coronavirus et n’ont besoin que qu’une seule dose de vaccin.

Face à cela, l’union syndicale des professionnels de la police municipale a choisi de saisir la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) pour « violation du secret médical », tandis que la ville de Marseille a indiqué avoir demandé la suppression de ce fichier, censé faciliter la prise de rendez-vous des policiers municipaux dans les centres de vaccination de la ville.