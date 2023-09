National : Villefranche poursuit sa dynamique, le GOAL FC maudit

Le FC Villefranche-Beaujolais s’est logiquement imposé ce vendredi soir à domicile au stade Armand Chouffet à l’occasion de la 8e journée de National. Les Caladois sont venus à bout d’Orléans (3-0) grâce à des buts de Claudy M’buyi (35′), Dassiemou Mai (86′) et Mourad Louzif (90′). Ils pointent désormais à la 4e place au classement.



En revanche, le GOAL FC n’y arrive plus avec un nouveau match nul (1-1). Quatrième match consécutif sans victoire pour les hommes de Fabien Pujo qui avaient pourtant ouvert le score à Avranches par l’intermédiaire d’Alexis Goncalves (65′). Les Rhodaniens manquent un penalty en fin de match, avant de concéder l’égalisation à la toute dernière minute (90+5′). Un but complètement fou inscrit d’une tête sur coup franc par… Le gardien d’Avranches, Alexis Beuve.



Lors de la prochaine journée, le GOAL FC (12e) recevra Chateauroux (13e) à 19h30, pendant que Villefranche se déplacera sur la pelouse du Red Star, leader du championnat.