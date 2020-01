Nuits de Fourvière : de nouveaux noms dévoilés

Les nuits de Fourvière continuent de dévoiler leur programmation. Le festival a profité des vœux de la nouvelle année pour dévoiler de nouveaux noms prévus à la programmation de cette édition 2020.

Parmi les têtes d’affiche, l’artiste Woodkid sera l’un des grands noms de cette édition. Déjà présent en 2013, il viendra présenter son second album. On retrouvera également les chanteurs Andrew Bird et Agnès Obel.

Pour l’ouverture du festival, c’est la compagnie Zoo Nation qui est annoncée, avec la création Message In A Bottle, un spectacle de danse sur les chansons cultes de Sting. La troupe de théâtre TG Stan sera aussi de la partie et le cirque Trottola plantera son chapiteau au Domaine de Lacroix-Laval.

Ces nouveaux noms s’ajoutent à ceux déjà connus : Thom Yorke, le chanteur de Radiohead, Alain Souchon et Francis Cabrel. La programmation complète du célèbre festival lyonnais sera dévoilée le 10 mars prochain. Les billets seront eux en vente dès le 13 mars, à 14h.