OL Groupe : Tony Parker entre au conseil d’administration

Depuis quelques mois dans les petits papiers de Jean-Michel Aulas, Tony Parker fait désormais officiellement partie du conseil d’administration d’OL Groupe.

Le verdict est tombé à l’issue d’un vote de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue à huis clos, ce vendredi.

« La présence de Tony Parker au Conseil d’Administration d’OL Groupe confirme son engagement dans le Groupe depuis les accords signés avec l’ASVEL en juin 2019 et permettra d’intensifier les synergies commerciales et les projets du développement du Groupe, notamment le projet de construction de la nouvelle arena qui devrait accueillir les matchs de prestige de l’Euroleague de l’ASVEL, ainsi que le développement de la marque OL qui bénéficiera de son image et de sa notoriété internationale, principalement aux États-Unis et en Chine », précise le communiqué.

L’OL Groupe a aussi confirmé la nomination d’Anne-Laure Julienne-Camus au sein du conseil d’administration.