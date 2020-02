OL-OM : Un quart à ne surtout pas rater

L’Olympique Lyonnais reçoit l’Olympique de Marseille ce mercredi (21h05) en quart de finale de la Coupe de France. Tout ce qu’il faut savoir, c’est ici.

Le contexte :

Plus que la défaite à Paris (4-2), ce sont ses conséquences au classement qui ont fait très mal à la tête des Lyonnais : l’OL est désormais neuvième de L1 à 16 points de la deuxième place, son objectif initial, détenue par l’OM. Si le podium (à 8 points) et la quatrième place (à 6 points) ne sont pas irrémédiablement envolés, on commence toutefois à se dire que la Coupe de France pourrait être la voie la plus rapide pour permettre à l’OL de jouer une coupe d’Europe la saison prochaine. Et c’est bien le minimum qu’on peut attendre de la part du deuxième budget du championnat de France.

À noter que Marcelo et Jean Lucas sont suspendus pour cette rencontre. Maxwel Cornet est lui bien de retour dans le groupe.

L’adversaire :

L’OM est en grande forme. Invaincus depuis 16 rencontres toutes compétitions confondues, les Marseillais sont deuxièmes de Ligue 1 avec un bilan de 14 victoires, 7 nuls et 3 défaites. Les Lyonnais devront se méfier de Dimitri Payet, double buteur lors du match aller en Ligue 1, qui vient d’inscrire son huitième but de la saison en championnat lors de la courte victoire de son équipe contre Toulouse (1-0). L’autre leader de cette équipe, Steve Mandand, est également de retour au top, comme en témoigne ses 12 clean-sheets cette saison.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. OL) : ‘’La priorité du club est de gagner la Coupe de la Ligue, de filer en demi-finale de la Coupe de France, de finir sur le podium et de créer un exploit en Ligue des champions. On reçoit le deuxième du championnat mais on aura l’appui de notre public. C’est sur un match sec, on veut être au tirage des demi-finale. Il n’y a que ça qui m’anime.’’

André Villas-Boas (ent. OM) : ‘’On va jouer à fond, on a une équipe qui peut parfaitement aller à Lyon et gagner ce match. Ces 16 points d’écart en championnat ne disent rien de la différence entre les effectifs. On a juste été plus réguliers tandis qu’eux ont raté des opportunités. Je les trouve très bons, ils ont un bel effectif avec une grande qualité technique, même si les résultats ne sont pas là.’’

Le joueur à suivre :

Joachim Andersen. Remplaçant lors des trois derniers matchs, le défenseur danois profite de la suspension de Marcelo pour retrouver une place de titulaire. En manque de confiance depuis son arrivée à l’OL, il reste néanmoins apprécié par Rudi Garcia : ‘’Il a besoin de s’adapter au football français. J’ai confiance en lui. Je comprends ses difficultés d’adaptation car la L 1 est différente de la Serie A.’’

Maxwel Cornet au sujet de Joachim Andersen

La statistique :

Toutes compétitions confondues, Marseille n’a plus gagné à Lyon depuis 2007 (13 matchs). Les Gones ont même remporté leurs trois dernières confrontations au Groupama Stadium.

Le tweet :

Julien Huët (avec Timothée de Fraguier)

OL-OM, quart de finale de la coupe de France, à vivre ce mercredi dès 20H45 en intégralité sur Tonic Radio avec Julien Huët et Max Maurice. Rendez-vous également sur la page Facebook Tonic Radio pour vivre le match avec les commentaires en live vidéo et après la rencontre pour le debrief avec nos journalistes.