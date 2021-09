OL – Troyes (3-1) : ce qu’il faut retenir de la victoire de l’OL

L’OL a disposé de Troyes (3-1) à l’occasion de la 7ème journée de Ligue 1.

L’efficacité de retour en seconde période

Auteur d’une bonne première période, l’OL est pourtant rentré au vestiaire en étant mené 1-0, notamment à cause d’une terrible inefficacité. Malgré dix tirs, dont cinq cadrés, Lyon n’avait pas réussi à faire trembler les filets, Aouar échouant notamment à deux reprises en bonne position sur un bon Gallon. En revanche, le gardien troyen s’est incliné sur les trois tirs cadrés lyonnais de la seconde période, signés Shaqiri, Emerson et Paqueta. Le Brésilien a inscrit au passage déjà son quatrième but de la saison. “C’est le fruit de beaucoup de travail, je remercie tout le soutien du staff, de mes partenaires, j’en récolte les fruits et j’espère continuer.” Le meneur de jeu de l’OL fait partie des co-meilleurs buteurs du championnat avec quatre réalisations : “Je joue plus près du but qu’auparavant, j’essaie de concrétiser mes occasions.”

#Paqueta💬: "Au début c'est toujours compliqué avec un nouvel entraineur. Mais aujourd'hui nous comprenons ces idées et vous voyez un Lyon meilleur." — Inside Gones (@InsideGones) September 22, 2021

Des recrues décisives

Shaqiri et Emerson ont chacun inscrit leur premier but sous les couleurs de l’OL. D’un amour de pied gauche enroulé dans la lucarne opposée pour le Suisse, d’une frappe spontanée pied droit à ras de terre pour l’Italien. Pour Lucas Paqueta, ce sont “deux excellents joueurs, qui ont déjà écrit une histoire dans le football et qui apportent leur expérience à l’équipe”.

Premier but pour Xherdan Shaqiri sous les couleurs de l'OL. 🦁 pic.twitter.com/FPdgvKU53V — Actu Foot (@ActuFoot_) September 22, 2021

Aouar décevant

Remplaçant à Paris, le numéro 8 était de retour dans le onze de départ avec le brassard de capitaine. Assez actif côté gauche, il a manqué de justesse technique. Remplacé dès la 66ème minute par Toko-Ekambi, il n’est pas intouchable aux yeux de Peter Bosz.

Les + : le presque triplé d’Aouar.

Les – : le fait qu’il en ait mis 0. — Pierre Prugneau (@Prugneau) September 22, 2021

Deux rouges oubliés ?

Azamoum en position de dernier défenseur sur Aouar puis Giraudon très en retard sur Paqueta auraient pu (dû ?) écoper d’un carton rouge direct. A chaque fois, Mme Frappard a préféré se contenter de donner un avertissement. Le carton jaune récolté par Lucas Paqueta en fin de match a également été très étonnant : “Moi aussi, j’aimerais comprendre”, a lancé le Brésilien en conférence de presse.

Une bonne opération au classement

Cette victoire permet à l’OL de remonter à la sixième place avec onze points, à trois longueurs de l’OM (un match en moins) tenu en échec à Angers (0-0). Lyon passe devant Nice (un match en moins également), battu à Lorient (1-0). Les Merlus, cinquièmes un point devant les Lyonnais, seront justement les prochains adversaires des Gones samedi soir à Décines à l’occasion de la 8ème journée.

Julien Huët