Qualifications Euro Espoirs 2023 : les Lyonnais se distinguent lors de la victoire des Bleuets en Macédoine du Nord (0-1)

L’équipe de France Espoirs a affirmé sa position de leader du groupe H des qualifications pour l’Euro 2023 après le succès arraché en Macédoine du Nord (1-0), mardi soir.

Le seul et unique but du match a été inscrit par Pierre Kalulu (75′, 0-1), le latéral de l’AC Milan formé à l’Olympique Lyonnais, buteur suite à un service d’un autre Gone, Maxence Caqueret.