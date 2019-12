Quelles sont les personnalités préférées des Français ?

Le JDD a dévoilé ce dimanche son traditionnel classement des 50 personnalités préférées des Français.



Pour cette nouvelle édition, le journal a choisi de faire un classement paritaire, avec 25 femmes et 25 hommes. Une leçon à retenir : les stars que l’on voit le moins sont celles que les Français apprécient le plus.



Jean-Jacques Goldman reste ainsi le leader incontesté du classement masculin, devant Omar Sy et Dany Boon. Chez les femmes, c’est Sophie Marceau qui prend la tête, le podium est complété par Marion Cotillard et Florence Foresti. L’humoriste lyonnaise a fait une très belle remontée puisqu’elle était seulement 23e en 2018.



Pour le reste des Lyonnais, on peut noter également la fulgurante progression de Mimie Mathy, qui gagne 20 places, et se retrouve à la 6e position. Stéphane Berne est quant à lui 16e. Il s’est distingué notamment cette année en critiquant le gouvernement, ce qui lui a permis de décoller de sa 28e place de l’an dernier. Laurent Gerra est le dernier Lyonnais du classement et le seul qui perd, un peu de terrain. L’imitateur recule de la 22e à la 18e place.



Le classement a été effectué auprès d’un échantillon de 1003 personnes représentatif de la population, et sur proposition de 80 personnalités, 40 masculines et 40 féminines.