La Ville de Saint-Etienne a lancé une nouvelle édition de son concours balcons et jardins fleuris. Il a pour objectif d’inviter les habitants à préparer le plus bel espace végétal et fleuri. Ainsi les jardiniers ont jusqu’au 1er juin pour envoyer une photo de leur composition sur le site saint-etienne.fr. Des lots avantageux seront à gagner pour les meilleurs, d’une valeur allant jusqu’à 350 euros.