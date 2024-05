🚧 Les Samedi 25 et Dimanche 26 mai, des travaux en gare de Saint-Clair-les-Roches entraînent l'interruption du trafic entre Saint-Rambert et Vienne. Des trains sont supprimés, d'autres ont un parcours modifié.

🚌 Des cars sont mis en place.

Plus d’infos : https://t.co/A8USu5qdvo pic.twitter.com/bBEHNQipeh