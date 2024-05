Une chevrette sauvée par des passants alors qu’elle se noyait

Ce jeudi, Lucien Matron, ancien élu chalonnais, a prévenu les pompiers de Chagny après avoir aperçu une chevrette se noyer dans le canal du Centre. Il n'est pas rare que ces cervidés risquent leur vie pour se nourrir des bourgeons en marge de l'eau. L'homme, avec l'aide de deux passants, a réussi à extraire l'animal des eaux froides. La bête a été prise en charge par les pompiers une fois arrivés sur place. Épuisée et en hypothermie mais vivante, elle a pu être relâché plus loin dans les bois après avoir repris des forces et davantage de vigueur.

J.B