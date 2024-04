Un trail caritatif intitulé "Les Petits Bouts du Monde" est organisé à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or le 26 mai prochain. Dédié à la cause humanitaire en faveur des orphelins du monde afin de lutter contre la malnutrition et favoriser l'éducation, cet événement rassemblera plus de 400 personnes pour une course familiale solidaire se déroulant en équipes de 2, 3 ou 4 personnes. Deux formats de course sont proposés : 5 et 10 km, avec des courses non chronométrées.

Pour participer