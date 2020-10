“100.000 contaminations par jour” selon le président du Conseil scientifique

La situation face au Covid-19 est “difficile, voire critique”, selon Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique. Il a estime qu’il faudrait au minimum durcir et étendre le couvre-feu face à la deuxième vague épidémique.

En effet, l’épidémie progresse beaucoup plus vite et plus brutalement que prévu : il y aurait “100.000 contaminations par jour”, en incluant les cas non diagnostiqués et les formes asymptomatiques, estime Jean-François Delfraissy.



“Beaucoup de gens n’ont pas encore pris conscience de ce qui nous attend”, souligne le président du Conseil scientifique. Cette nouvelle vague “sera probablement plus forte que la première” et son impact sur les services de santé risque également de l’être “au cours des trois prochaines semaines”.



Pour rappel, 52.010 cas ont été recensés ces dernières 24 heures, la barre des 2.500 personnes en réanimation est franchie.