12 millions d’élèves reprennent le chemin de l’école ce jeudi matin. Comme chaque année, des nouveautés sont à prévoir. Les maths sont de retour dans le tronc commun au lycée et de nouvelles évaluations vont avoir lieu en CM1 et en quatrième.

Cette année, la crise du recrutement des enseignants suscite de vives inquiétudes : on compte plus de 4 000 postes non pourvus aux concours , sur 27 300 postes ouverts dans le public et le privé.



Même si les conditions “ne sont pas optimales”, la rentrée sera “comparable à celle de l’année dernière”, “avec un professeur devant chaque classe”, a promis le ministre de l’Education, Pap Ndiaye.