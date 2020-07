14 juillet : la collecte des ordures modifiée dans la Métropole de Lyon

Ce mardi, la collecte des ordures ménagères sera assurée uniquement dans les communes de Lyon, Villeurbanne et Tassin-la-Demi-Lune pour les bacs de tri, et de Bron et Vaulx-en-Velin pour les bacs gris (ordures ménagères) des secteurs collectés six jours par semaine.

En temps normal, les lendemains de jours fériés, des collectes de remplacements sont assurées dans certaines communes l’après-midi. Ce ne sera pas le cas dans les 17 communes pour lesquelles une collecte de remplacement était initialement prévue ce mercredi après-midi. Pour 15 communes*, la collecte des bacs de tri habituelle de la semaine sera remplacée par une collecte des bacs gris le matin.

La métropole invite donc les habitants concernés à bien conserver leur bac de tri jusqu’à la prochaine collecte sélective. Pour toutes les autres communes, les collectes habituelles de la semaine seront maintenues, sauf ce mardi.

Toutes les infos sur les jours de collecte lors des jours fériés, commune par commune, sur le site: www.grandlyon.com

* la collecte des bacs de tri habituelle sera remplacée par une collecte des bacs gris le matin : Albigny-sur-Saône, Corbas, Couzon-au-Mont-d’Or, Craponne, Curis-au-Mont-d’Or, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-D’Or, Saint-Romain-au-Montd’Or, Sathonay-Camp, Sathonay-Village.