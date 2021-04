144 policiers supplémentaires d’ici la fin de l’année dans la Métropole de Lyon

Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé que les effectifs de Police nationale seraient renforcés à hauteur de 10 000 femmes et hommes avant la fin du quinquennat, la préfecture du Rhône vient de communiquer sur les effectifs supplémentaires.



Pour la métropole de Lyon, ce sont 144 effectifs de Police nationale supplémentaires qui seront affectés en 2021 à la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône (DDSP) : 135 pour la circonscription de sécurité publique de Lyon (Bron, Caluire-et-Cuire, Chassieu, Décines, Ecully,

Feyzin, La Mulatière, Lyon, Meyzieu, Oullins, Pierre-Bénite, Rillieux-la-Pape, Saint-Fons, SainteFoy-Les-Lyon, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Villeurbanne) et 9 pour la circonscription de sécurité publique de Givors (Givors et Grigny).



Par ailleurs, lors de sa visite dans la métropole de Lyon en janvier dernier, Gérald Darmanin avait annoncé la création de deux nouveaux Quartiers de

Reconquête Républicaine (QRR) à Rillieux-la-Pape et à Vaulx-en-Velin, qui viendront s’ajouter aux deux existants (Vénissieux et Lyon 8).



Au sein des nouveaux renforts annoncés, ils se verront attribuer respectivement 10 et 25 effectifs supplémentaires.

En 2021, ce sont 144 policiers supplémentaires qui seront affectés dans la métropole de #Lyon, dont :

🔵 25 pour le #QRR de @vaulxenvelin69

🔵 10 pour le #QRR de #Rillieux

🔵 9 pour le secteur Givors/Grigny https://t.co/Y815im7cYj — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) April 20, 2021