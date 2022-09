14e salon du logement pour les jeunes ce mercredi

Coup d’envoi à 10h du 14e salon du logement à l’Hôtel de Ville de Lyon pour les jeunes de 18 à 30 ans.

De nombreuses offres de logement consultables dans un espace dédié. Les jeunes ont également la possibilité de candidater à ces offres directement auprès des bailleurs.

Plus de 60 exposants issus du secteur du logement, de l’hébergement et de l’accompagnement sont présents.



La diversité des acteurs présents permettront d’aborder de nombreux sujets : devenez incollables sur les démarches à suivre pour accéder à différentes formes de logement et d’hébergement, les aides, les droits et obligations du locataire, le budget consacré au logement… Et aussi, apprenez à vous équiper à petits prix.

Le salon est ouverte jusqu’à 19h, l’entrée est gratuite.