17 communes du Rhône reconnues en état de catastrophe naturelle

Dans un arrêté interministériel publié ce vendredi, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 17 nouvelles communes du Rhône et de la métropole de Lyon. En cause, des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, survenus entre avril et septembre 2020. Les sinistrés ont dix jours pour faire parvenir un état de leurs pertes à leur compagnie d’assurance.



Dracé, Villefranche-sur-Saône, Caluire-et-Cuire, Alix, Pommiers, Champagne-au-Mont-d’Or, Lentilly, Sain-Bel, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Brignais, Brindas, Bully, Chasselay, Chessy, Fleurieux-sur-l’Arbresle, Lozanne et Saint-Didier-au-Mont-d’Or figurent parmi les communes concernées.