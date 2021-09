189 médaillés olympiques et paralympiques à l’Élysée

L’Élysée a reçu ce lundi les 189 athlètes médaillés au cours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo cet été. Le président de la République Emmanuel Macron accompagné de Jean Castex, Premier ministre, et de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, a décoré les sportifs de la Légion d’honneur pour les médaillés d’or et de l’ordre national du mérite pour les médaillés de bronze et d’argent.

La cérémonie a également été marquée par les propos d’Emmanuel Macron qui a annoncé vouloir “beaucoup plus” de médailles à Paris en 2024 avant de dire que “la France peut intégrer durablement le top 5 au classement des médailles“.