OL, LOU, ASVEL, FCVB, GOAL FC… l’agenda sportif du week-end

Football :

Olympique Lyonnais - AS Monaco : dimanche 19h, 31e journée de Ligue 1, en direct sur Tonic Radio.

Après la sévère défaite (4-1) sur la pelouse du Parc des Princes, les hommes de Pierre Sage se doivent de réagir pour espérer obtenir une qualification européenne par le championnat.

PSG F - Olympique Lyonnais Féminin : dimanche 16h, demie-finale retour de la Ligue des Champions Féminine.

Après la victoire obtenue avec 3 buts dans les dix dernières minutes lors du match aller, les Lyonnaises se déplacent dans la capitale avec l'optique de valider leur ticket pour la finale.

Dijon - GOAL FC : vendredi 19h30, 31e journée de National

Déplacement difficile pour le GOAL FC, 14e, au stade Gaston Gérard, pour y affronter Dijon, 6e de National. Un résultat est obligatoire pour conserver l'espoir du maintien à l'approche de la fin de saison.

Villefranche Beaujolais - Avranches : vendredi 19h30, 31e journée de National

Match abordable pour les Caladois, 12e, qui accueillent une équipe d'Avranches à la 16e place du championnat. Une victoire leur permettrait de se donner de l'air dans la lutte pour le maintien qui reste intense jusqu'à la fin de la saison.

Rugby :

LOU - Section Paloise : samedi 17h, 22e journée de Top 14.

Le LOU Rugby accueille la Section Paloise dans un match important pour le maintien en Top 14. Une victoire des Lyonnais peut leur permettre de respirer au classement à 5 journées de la fin de la saison.

CSBJ - US Bressane : samedi 17h, 26e journée de Nationale

Le CSBJ, 8e, accueille l'US Bressane, 11e, dans le cadre de la 26e et dernière journée de la saison en Nationale. Une rencontre pour offrir du spectacle pour la dernière fois de la saison aux supporters.

Rugby Club Massy Essonne - CS Vienne : samedi 17h, 26e journée de Nationale

Le CS Vienne se déplace sur la pelouse du Rugby Club Massy Essonne dans le cadre de la dernière journée de la saison en Nationale. Une rencontre pour potentiellement terminer la saison sur une note positive.

Basket :

ASVEL - Saint-Quentin : dimanche 16h30, 32e journée d'Élite

À l'approche de la fin des saison et toujours dans la course au classement pour les play-offs, l'ASVEL, 4e, reçoit Saint-Quentin, 6e. Une victoire des Lyonnais peut mettre un peu de pression sur les équipes devant eux au classement et relancer la bataille jusqu'à la fin de la saison.