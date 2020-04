1er avril : qu’est-ce qui change ?

En tant normal, les premiers du mois, et le 1er avril sont synonymes de changements. Changements administratifs, modifications des allocations ou encore hausse des taxes, voilà ce que l’on aurait pu imaginer. Mais en ce contexte de confinement et de pandémie, les choses sont un peu plus différentes.

A partir d’aujourd’hui, l’ensemble des allocations, qu’elles soient familiales, ou pour les adultes en situation de handicap sont revalorisées de 0,3 %. Pareil pour la prime d’activité. Le revenu de solidarité active (RSA) est lui aussi revalorisé à hauteur de 0,9 %, faisant passer son montant de 559,74 € à 564,78 €. La prime de naissance passe quant à elle de 944,51 à 947,34 €.

Pour les chômeurs en fin de droits, ceux-ci vont voir leur indemnisation renouvelée en avril.



La déclaration de revenus décalée

Le ministre de l’Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé ce mardi soir, que la période déclarative allait être décalée du 9 au 20 avril . Les contribuables pourront remplir leur déclaration de revenus, en ligne ou via le formulaire papier, à compter du lundi 20 avril.

Baisse du gaz

Les tarifs réglementés de vente du gaz par Engie baissent de 4,4 % à partir de ce 1er avril. La baisse sera de 1,1 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson. Elle diminuera de 2,5 % pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude. Et enfin, la baisse sera de 4,6 % pour les foyers qui se chauffent au gaz.

La trêve hivernale maintenue

En temps normal, la trêve hivernale aurait du prendre fin aujourd’hui. Mais avec la crise liée au coronavirus, le gouvernement a décidé de la prolonger de deux mois, jusqu’au 31 mai. Les expulsions seront donc exceptionnellement interdites jusqu’à cette date.

Les réformes reportées

Comme l’avait annoncé Emmanuel Macron, la plupart des réformes sont reportées. La réforme de l’assurance chômage, qui devait modifier le calcul de l’allocation chômage pour les personnes en fin de contrat après le 1er avril, est reportée au 1er septembre 2020.

La réforme de contemporanéité des APL, qui devait calculer les aides personnalisées au changement à partir du calcul des revenus du actuels du bénéficiaire, est repoussée également.



Le 114 accessible par SMS aux femmes victimes de violences

En cette période de confinement le risque de violences conjugales est démultiplié. Dès la première semaine, les chiffres police et gendarmerie montraient qu’elles avaient augmenté de 32 à 36 % et à partir de ce mercredi les victimes peuvent envoyer un SMS au 114 pour se signaler. violences en pharmacie.