Deux joueuses lyonnaises vers Paris !

Griedge Mbock, après un brillant passage à l'OL avec six Ligues des Champions, six titres nationaux et quatre coupes de France depuis 2015, quitte le club selon nos confrères du Progrés. En fin de contrat cet été, la joueuse de 29 ans aurait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain, malgré un accord préalable avec Lyon. Delphine Cascarino pourrait également suivre Mbock à Paris, tandis que Tabitha Chawinga est envisagée comme possible recrue pour l'OL, marquant ainsi un possible chassé-croisé entre les deux clubs.

T.T