2,5 milliards d’euros en moins pour la facture du Lyon-Turin

C’est un renfort de taille dans la construction du Lyon-Turin. La France va pouvoir bénéficier d’une aide financière de 2,5 milliards d’euros grâce à l’intervention de Bruxelles.

Bruxelles a dévoilé son projet de passer de 40 à 55% du taux de cofinancement pour la réalisation des lignes transfrontalières manquantes à fort intérêt stratégique de Lyon – Turin.

Une opportunité exceptionnelle

Cette décision va permettre de réduire de plus de 2,5 milliards d’euros le coût pour la France de la construction du tunnel et de ses voies d’accès, fait valoir l’association.



Le Président du Comité de la Transalpine affirme que le cofinancement du Lyon -Turin permet de répondre aux enjeux écologiques et économiques. L’Etat doit donc saisir cette opportunité afin d’accélérer la programmation d’accès aux voies françaises.