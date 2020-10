3 019 verbalisations pour non-respect du couvre-feu

Quelques jours après le début du couvre-feu, les premiers chiffres sont tombés. Depuis samedi, il y a eu 3 019 verbalisations et 19 300 contrôles en Ile-de-France et dans les 8 métropoles qui ont désormais un couvre-feu entre 21h et 6h.

Pour rappel, vous devez désormais disposer d’une attestation pour pouvoir sortir entre 21h et 6h dans les métropoles de Lyon, Grenoble et Saint-Etienne, sinon vous risquez une amende de 135 euros puis, en cas de double récidive (trois fraudes au total), six mois de prison et 3.750 euros d’amende.



Selon le ministre de l’Intérieur de Gérald Darmanin, “dans la quasi intégralité, ce couvre feu est respecté”.