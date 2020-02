3 questions à Rudi Garcia…

A la veille d’OL-Juventus, l’entraîneur de l’OL s’est exprimé en conférence de presse.

La saison passée, la Juve avait été éliminée en quart de finale par l’Ajax Amsterdam, est-ce une source d’inspiration?

A partir des huitièmes de finale, il n’y a que des grandes équipes en LDC. Beauoup pensaient que le PSG et Liverpool allaient s’imposer à Dormund et à Madrid… A nous d’être à notre maximum pour pouvoir faire un résultat. Espérons qu’eux ne soient pas à 100% car la Juve est favorite. Pas grand monde n’imagine une qualification de l’OL. J’ai confiance pour qu’on donne tout sur le terrain, je n’ai pas d’inquiétude sur la motivation des joueurs.

Comment l’OL peut-il se sublimer?

Si on ne fait que défendre, on ne va pas gagner. On sera devant notre public, il faudra s’aider de ce douzième homme pour trouver des ressources et des forces.

L’OL est à l’aube d’une semaine extraordinaire avec les réceptions consécutives de la Juve, de l’ASSE et du PSG. Est-ce l’occasion pour votre groupe de retrouver du plaisir alors que le contexte est morose autour de vous?

A l’intérieur du groupe, il n’est pas morose. Le groupe vit bien. Les joueurs s’entendent et vivent bien. Cet enchaînement à domicile est quand même excitant, motivant…J’aime cette question car la notion de plaisir est évidemment importante. Il va falloir prendre du plaisir, à attaquer, à emballer le match, à mettre des moments de folie, à défendre ensemble, à être cohérents, solidaires, motivés…

Propos recueillis par J.H.