5000 renforts dans le personnel soignant pour la région Auvergne Rhône-Alpes

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez a décidé de mobiliser du personnel supplémentaire pour faire face au coronavirus.



La région est la plus touchée de France, en particulier dans les départements de la Loire, Haute-Loire, Savoie et Haute-Savoie.



En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et Pôle Emploi, ces effectifs supplémentaires seront pour la majorité des infirmiers étudiants, environ 4000.



Recrutés sur la base du volontariat, ces élèves sous contrat pendant un mois maximum et rémunérés, seront affectés surtout dans les unités non-Covid et en EHPAD, pour suppléer le personnel déjà en poste.



Par ailleurs, 600 infirmiers déjà en poste, vont venir se rajouter grâce au report de la formation continue.



Enfin, d’après Pôle emploi, 500 infirmiers et 50 docteurs seraient potentiellement mobilisables dès maintenant.