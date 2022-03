8 ans de prison requis suite à une agression sexuelle sur une fillette au Coteau

Ce lundi, 8 ans de prison ont été requis par le parquet de Roanne contre un Nigérian de 21 ans pour une agression sexuelle survenue sur une fillette de 11 ans dans un hôtel du Coteau en mars 2021. Placé en détention provisoire depuis un an, l’individu a nié les faits. La police l’avait pourtant surpris avec la fillette en pleine nuit dans un hôtel du Coteau après que cette dernière soit partie faire une promenade dans le centre-ville de Roanne en cours de journée avant de ne plus donner de nouvelles. Elle a ensuite affirmé que l’individu a procédé à des attouchement sur son corps avant de se mettre sur elle totalement nu.

L’avocate de la victime a notamment insisté sur le fait que cette dernière soit handicapée à 79% et qu’elle était donc facilement manipulable, et qu’au-delà de ça, on ne ramène pas une fillette d’une dizaine d’années dans un hôtel. Le suspect a remis en cause la parole de la victime puisque les déclarations ont évolué au cours de l’affaire. Le délibéré du jugement aura lieu le 22 mars prochain suite à la décision du tribunal.