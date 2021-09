9 morts noyés dans le sud de la France

Suite aux intempéries qui ont eu lieu dans une bonne partie du sud de l’Hexagone, 9 personnes se sont noyées dans la mer Méditerranée, particulièrement agitée, dans l’Hérault, dans les Bouches-du-Rhône et dans l’Aude. Les victimes étaient âgées de 58 à plus de 80 ans. Une personne est toujours portée disparue. Les pluies torrentielles ayant provoqué une forte houle, des rouleaux et beaucoup de courant marin ont eu raison de ces nageurs qui ne pensaient pas forcément prendre de risque.

Mais la mer était agitée et malgré le temps et la température de l’eau qui incitaient à la baignade, les drapeaux orange et rouge étaient pourtant de mise sur les plages. Les secouristes sont intervenus dans plusieurs secteurs et ont réussi à sauver une dizaine de personnes.