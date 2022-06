Lyon : coup d’envoi du Lyon Street Food Festival

La 6e édition du Lyon Street Food Festival débute ce jeudi et se déroule jusqu’au dimanche 26 juin. Pendant quatre jours, 120 chefs seront présents aux anciennes usines Fagor-Brandt, dans le 7ème arrondissement de Lyon.



Thierry Marx, Jeremy Galvan, Mathieu Viannay, Sébastien Bouillet, la brigade de l’Institut Paul Bocuse… vont cuisiner sous le regard des festivaliers.



Ces derniers pourront profiter de 300 ateliers participatifs et assister à 80 performances culturelles (concerts, spectacles de danse…).



Le Lyon Street Food Festival est né en 2016. Il est devenu le plus grand événement français dédié à la cuisine du monde, avec 35 000 visiteurs lors de la dernière édition. Cette année, le Portugal, l’Asie et le Pays Basque sont mis à l’honneur.

Il est encore possible de réserver sa place sur la billetterie en ligne.