A46 Sud : la concertation publique démarre

Un projet d’aménagement de l’autoroute A46 Sud et du nœud de Manissieux avec l’autoroute A43 est en cours. Le coup de ce projet est estimé entre 150 et 300 millions d’euros. Le concertation aura lieu jusqu’au 28 septembre, elle est à destination des riverains, des associations, des élus, des automobilistes, des professionnels de la route, des services de secours, des chefs d’entreprise et plus largement des citoyens.

Depuis plusieurs années cet axe est soumis à une forte congestion aux heures de pointe et en période de vacances scolaires. Mise en service à 2×2 voies sur la majorité de son tracé et prévu élargissable à 2×3 voies dès sa conception, l’A46 Sud est un axe majeur de circulation aujourd’hui emprunté par en moyenne 65 000 véhicules quotidiens et plus de 100 000 sur sa section la plus chargée, avec un taux de poids lourds jusqu’à 24 %. L’A46 Sud qui relie les communes de Saint-Priest et Ternay, subit environ 5 heures de très fortes perturbations quotidiennes.



Le projet vise à :

• Retrouver de la fluidité dans les mobilités

• Optimiser la sécurité et la sérénité des usagers

• Moderniser l’infrastructure en termes d’environnement humain et naturel.



Lors de cette concertation 18 évènements sont prévus et une plateforme participative est mise en place autour de six réunions publiques