Académie de Lyon : le bilan des résultats du brevet des collèges

Les résultats du brevet des collèges dans l’académie de Lyon ont été dévoilé concernant les séries générale et professionnelle. Pour cette année 2022, l’académie compte 36 603 lauréats et un taux de réussite de 86,3 %, taux en baisse de 1,8 point par rapport à la session 2021.



Concernant la série générale, 33 581 élèves ont obtenu leur diplôme, soit 87,6 % des collégiens. Un taux de réussite en baisse de 1,5 point par rapport à 2021. 27,8 % de ces élèves ont eu une mention “Très Bien”, 24,5 % une mention “Bien” et 20,5 % une mention “Assez Bien”.

Pour la série professionnelle, 3 022 ont eu leur brevet. Le taux de réussite est de 73,4 %, une forte baisse de 3,5 points par rapport à la session précédente et seulement 46,8 % des présents obtiennent une mention.

Voici les résultats départementaux :

– Ain : un taux de réussite de 85,8%, soit 7 719 nouveaux lauréats du brevet, dont 7 125 en série générale (86,4% de réussite) et 594 en série professionnelle (78,8%).

– Loire : taux de réussite de 85,6%, avec 8 224 nouveaux lauréats, dont 7 321 en série générale (87,1% de réussite) et 903 en série professionnelle (75,4%).

– Rhône : taux de réussite est de 86,7%, soit 20 660 nouveaux diplômés, 19 135 en série générale (88,3% de réussite) et 1 525 en série professionnelle (70,4 %).