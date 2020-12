Accident mortel à Vénissieux : une course ne serait pas la cause réelle de l’accident

L’accident, qui a tué un jeune homme de 21 ans à Vénissieux au volant d’une voiture dans le quartier de Parilly samedi soir, ne serait finalement pas lié à une course entre deux véhicules.



D’après l’enquête de la BADR (brigade des accidents et délits routiers) et contrairement aux premiers témoignages recueillis, notamment les trois autres jeunes hommes qui se trouvaient dans le véhicule, la victime ne faisait pas la course avec une autre voiture avant de venir percuter violemment un panneau de signalisation.



Ainsi, même s’il roulait probablement à une vitesse très élevée lors du choc (les premières estimations étant autour de 80 km/h), le conducteur aurait pu éviter le pire, mais la victime aurait perdu le contrôle de son véhicule pour une raison qui demeure encore inconnue à ce stade.



Une autopsie a été pratiquée mardi matin et devrait révéler si le jeune homme était sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants.