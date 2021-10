Affaire de la sextape : Benzema et Valbuena devant la justice à partir de ce mercredi

Alors que l’affaire traîne en longueur depuis 2015, une nouvelle audience s’ouvre ce mercredi 20 octobre au tribunal correctionnel de Versailles afin de juger Karim Benzema, joueur de football professionnel au Real Madrid, ainsi que quatre autres prévenus qui auraient participé au chantage fait à Mathieu Valbuena, joueur de football professionnel à l’Olympiakos, dans l’affaire de la sextape. Pour rappel, en 2015, à l’occasion d’un rassemblement international avec l’équipe de France, Karim Benzema avait prévenu Mathieu Valbuena d’une possible sortie d’une vidéo compromettante le mettant en scène et lui avait expliqué pouvoir le mettre en relation avec quelqu’un pour traiter de cela. Là où Karim Benzema y voyait un conseil d’ami, Matthieu Valbuena a eu “l’impression de se faire prendre pour un con” et d’être victime de chantage.

L’audience devrait en tout cas durer trois jours et déterminer si oui ou non, l’attaquant de pointe actuel des Bleus, est déclaré coupable ou non dans cette affaire. La présence de Benzema au procès est encore incertaine, l’ex-buteur de l’Olympique Lyonnais affrontant le Shaktar Donetsk en Ukraine ce mardi soir à 21h. L’avocat de Mathieu Valbuena a en revanche bel et bien affirmé que son client serait présent à Versailles.