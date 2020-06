Affaire Maëlys : les pourvois de Nordahl Lelandais rejetés par la Cour de cassation

La Cour de cassation a rejeté ce mercredi, les pourvois de Nordahl Lelandais, mis en examen pour l’assassinat et l’enlèvement de la petite Maëlys dans l’Isère en 2016.



Invalider le témoignage de son ancien détenu qui atteste que l’individu a reconnu avoir violé sa victime, et faire supprimer une expertise psychiatrique du dossier. Voici les deux réclamations de son avocat, Maître Alain Jakubowicz, qui viennent d’être refusées par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français.



À noter que la Cour de cassation a accepté le pourvoi du procureur général de Grenoble. Nordahl Lelandais pourrait être poursuivi pour viol, en plus du meurtre de la petite fille. Une avancée “majeure” selon les parties civiles.



Pour rappel, l’ancien militaire est également mis en examen pour l’assassinat du caporal Arthur Noyer, et pour des faits d’agressions sexuelles sur ses trois cousines.