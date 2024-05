A Mâcon suite et fin de l'affaire de l'agression devant le local libertaire qui avait eu lieu il y a quelques semaines. Deux hommes ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Mâcon dont un à 2 ans de prison avec mandat de dépôt. Le second a reçu une peine de 12 mois de prison avec bracelet électronique indique le journal de Saône et Loire.