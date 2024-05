Ligue 2 : Saint-Étienne rate l’opportunité de monter directement en Ligue 1

L'AS Saint-Étienne se déplaçait sur la pelouse de Quevilly Rouen Métropole dans le cadre de la 38e et dernière journée de Ligue 2. Les Verts n'ont malheureusement pas trouvé les solutions et s'inclinent 2-1 grâce à des buts de Sambou Somano (63') et Kalifa Coulibaly (81') pour Quevilly. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont réduit le score grâce à Ibrahima Sissoko sur pénalty à la 89'.

Une victoire aurait suffi aux Verts pour monter directement en Ligue 1, car Angers a concédé le nul 0-0 face à Dunkerque dans le même temps.

L'AS Saint-Étienne devra donc passer par les barrages pour retrouver l'élite. Rendez-vous vendredi 24 mai prochain face au vainqueur de la rencontre entre le Paris FC et Rodez pour espérer pouvoir affronter le 16e de Ligue 1.

M.D