Aix-en-Provence : des étudiants aixois recherchés pour le casting d’un film qui sera diffusé sur Netflix

Si vous êtes âgé entre 18 et 23 ans, que vous êtes Aixois et que la perspective de passer devant une caméra et de faire votre apparition dans un film tout en étant payé vous tente, alors cette annonce va vous intéresser.

La société Castprod recherche en effet ce type de profil afin de participer au tournage du film Apnea, qui sera diffusé sur la plateforme Netflix et dont le tournage se déroule à Aix-en-Provence.

Un casting sera organisé ce samedi à Aix, entre 6h30 et 18 heures, pour faire de la figuration dans cette œuvre réalisée par David Rosenthal, où Sofiane Zermani et Camille Rowe font figure de têtes d’affiche.

La rémunération prévue est de 84,50€ bru par jour. Pour plus d’informations, cliquez sur ce lien.