Albigny-sur-Saône : un restaurant fermé administrativement pour non-respect des règles d’hygiène

La préfecture du Rhône a procédé, le 14 août, à la fermeture administrative du restaurant Chef Brochette, situé à Albigny-sur-Saône, en raison de manquements graves aux règles d’hygiène, selon nos confrères d’Actu Lyon. Après un contrôle mené par la Direction départementale de la protection des populations, des défauts de nettoyage des locaux et du matériel, ainsi que des conditions de stockage et de conservation inappropriées, ont été constatés.

Les propriétaires devront mettre en place plusieurs mesures avant de pouvoir rouvrir : nettoyer et désinfecter tous les revêtements des locaux, faire installer un système d’extraction des gaz brumés et des vapeurs grasses, et éliminer les stockages à même le sol. L'établissement avait déjà été mis en demeure le 14 mai dernier.

ML