Une alerte pollution est actuellement en cours depuis ce vendredi et encore aujourd’hui dans les Bouches du Rhône et dans le Vaucluse. En cause, la présence de particules fines dans l’air provoquée par l’augmentation des chauffages domestiques avec le froid notamment. Les Préfectures ont notamment annoncé un abaissement de la vitesse de 20km/h sur les routes limitées à 90 ou plus.