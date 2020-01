Alerte rouge pollution maintenue ce dimanche dans la région

La qualité de l’air reste très mauvaise ce dimanche dans la région. L’alerte rouge pollution est donc maintenue notamment dans le bassin lyonnais, la vallée du Rhône et le bassin nord-isérois.



La circulation différenciée reste en vigueur ce dimanche. Seuls les véhicules équipés de vignette Crit’Air comprises entre 0 et 2 sont autorisés à circuler à Lyon, Caluire et Villeurbanne mais aussi dans le Nord-Isère.



A noter que le tick’Air à 3 euros est de nouveau disponible à la vente, pour circuler toute la journée sur le réseau TCL.

Au regard de la persistance de l’épisode de #pollution en cours, le préfet a décidé de maintenir les mesures en vigueur, notamment la circulation différenciée & la baisse des limitations de vitesse de 20km/h, le dimanche 26 janvier 2020.#Lyon #Villeurbanne #Caluire pic.twitter.com/p1o02t50KG — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) January 25, 2020