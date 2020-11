Allègement du confinement : les dernières annonces du préfet du Rhône

Le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, a détaillé plusieurs mesures concernant l’allègement du confinement ce vendredi 27 novembre, dont la plus importante, les commerçants seront autorisés à ouvrir leurs établissements tous les dimanches jusqu’à la fin de l’année.



Afin d’aider les commerces affectés par la crise du coronavirus, cette ouverture le dimanche sera valable jusqu’à fin décembre, mais les commerçants devront respecter la règle des 8m² par client.



Le préfet a également annoncé que le port du masque resterait obligatoire dans toute l’agglomération lyonnaise et dans l’ensemble du département au moins jusqu’à la fin de l’année. La vente d’alcool reste également interdite après 20 heures jusqu’à nouvel ordre.

Enfin, et uniquement ce week-end, les artères commerçantes de Lyon seront piétonnes de 11h à 19h.



Les périmètres concernés :



– 1e arrondissement : rues Puits Gaillot, Sainte Catherine (entre Ste Marie des Terreaux et Romarin), Romarin, St Polycarpe, Leynaud, Capucins.

– 2e arrondissement : rue de l’ancienne préfecture : élargissement des trottoirs sur la zone de stationnement.

– 4e arrondissement : rue du Mail depuis la rue d’Austerlitz jusqu’à la rue du chariot d’or, les tronçons des rues d’Ivry et Chariot d’or (entre la grande rue et la rue du mail) et la grande rue de la Croix-Rousse.