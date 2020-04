AlloCovid, un robot capable de vous dire si vous êtes malade

L’intelligence artificielle s’engage à son tour dans la lutte contre la pandémie du Covid 19. L’Inserm et l’Université de Paris mettent à disposition ce lundi un numéro national : 0 806 800 540 (ligne ouverte 7j/7 et 24h/24 au prix d’un appel normal.)

AlloCovid est un numéro adressé à toutes les personnes de plus de 15 ans qui souhaitent être informées ou diagnostiquées pour le Covid 19.

Pas de personnes réelles au bout du fil mais un agent virtuel qui vous posera une série de questions de 3 minutes pour vous permettre de savoir ce qu’il est le plus conseillé de faire : appeler le 15, voir un médecin généraliste ou rester chez vous.

AlloCovid va également permettre d’ « informer et assurer un suivi en temps réel de l’épidémie grâce à l’intelligence artificielle »

En d’autres termes, les données récoltées anonymement vont permettre de détecter en temps réel les potentiels foyers de résurgence, un allié de taille pour le déconfinement.

La peur du traçage des données est endiguée par le respect des recommandations de la CNIL, en outre « la visualisation et l’analyse des données collectées seront assurées via la collaboration entre l’Inserm et e.Voyageurs SNCF »