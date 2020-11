Amazon accepte de décaler le Black Friday

Amazon France vient d’accéder à la demande du ministre de l’Economie Bruno Le Maire. Le géant de la vente en ligne décale le Black Friday au 4 décembre, au lieu du 27 novembre.

“Aujourd’hui, comme d’autres grands distributeurs français et en tenant compte de la recommandation du Gouvernement, nous avons décidé de reporter le Black Friday si cela permet aux commerces de rouvrir avant le 1er décembre.”



Et ce n’est pas le seul à prendre cette mesure. Carrefour et Leclerc décalent, eux aussi, le Black Friday. Ils s’y étaient engagés à condition que tout le monde joue le jeu.



Pour le gouvernement, « il faut absolument éviter un afflux massif de clients dans les magasins », alors que les commerces non-essentiels rouvriront peut-être autour du 27 au 28 novembre, si les conditions sanitaires le permettent.



Une réunion, prévue ce vendredi à Bercy, doit encore entériner l’accord.