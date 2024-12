Angers – OL : L’avant-match

Angers-OL, 14ème journée de Ligue 1, samedi 21h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’enjeu : Maintenir la pression sur le Top 3

Après sa large victoire face à Nice (4-1), le weekend dernier, les Lyonanais sont revenus à la cinquième place mais accusent encore quatre longueurs de retard sur Marseille (2e) et Monaco (3e). L'enjeu d'ici la fin de l'année est plus surement de rattraper Lille, 4e un point devant, ou à minima de conserver cette cinquième position. Après ce déplacement à Angers, l'OL se rendra au Parc des Princes contre le PSG. Autant dire qu'une victoire en terre angevine semble inévitable pour ne pas voir Nice (6e) et Lens (7e) revenir sur les talons de l'OL, ou pire le dépasser.

L’adversaire : Dans le ventre mou

Angers pointe à la 14ème place mais reste sur une victoire obtenue au Havre (0-1) qui confirme son redressement : le SCO a gagné trois de ses cinq derniers matchs. Ceci dit, Angers n’a gagné qu’une seule fois à domicile cette saison (victoire 4-2 contre Saint-Étienne).

Le joueur à suivre : Tolisso, pièce maîtresse

Et si les récentes prestations de l’OL étaient (en partie) dues à la grande forme de Corentin Tolisso ? Le champion du monde 2018 n’a raté qu’un seul de ses 18 premiers matchs cette saison. La dernière fois qu’il a fait preuve d’une telle constance, c’était lors de la saison 2016-2017 à l’issue de laquelle il signait au Bayern Munich.

Corentin Tolisso n'a raté qu'1 seul de ses 18 premiers matchs d'une saison TCC (banc face à Auxerre) pour la première fois depuis la saison 2016-17 (0 match raté sur 18). Il connaissait sa première sélection lors de cette saison 2016-17 (28 mars 2017) et signait au Bayern à…

La statistique :

Les Gones n’ont plus perdu en championnat depuis le 22 septembre face à l’OM (2-3, J5) .

L'OL compte 22 points après 13 journées pour la première fois depuis la saison 2020-21 (26).

