Angers – OL : l’avant-match

L’OL se déplace ce dimanche à Angers (17h) pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Depuis la fin du mercato, l’OL s’est remis d’aplomb et est revenu à portée de son objectif de podium. Cinquième avant cette onzième journée, Lyon se doit de viser une série de trois victoires d’affilée avant d’aller défier le PSG au Parc des Princes le 13 décembre. D’ici là, après ce déplacement à Angers, l’OL recevra Reims et se rendra à Metz.

La défaite du PSG vendredi à Monaco (3-2) doit absolument ouvrir l’appétit des Lyonnais qui ont l’opportunité de revenir à quatre points du leader.

L’adversaire :

Neuvième de Ligue 1 après dix journées, Angers est une équipe difficile à cerner. Le SCO a remporté huit de ses treize derniers matchs de Ligue 1 (1 nul, 4 défaites), après n’avoir gagné qu’un seul de ses onze précédents (3 nuls, 7 défaites).

Brillants vainqueurs à Nîmes (5-1) lors de la journée précédente, les Angevins avaient sombré devant Nice (0-3). Plus tôt dans la saison, l’équipe de Stéphane Moulin avait gagné à Rennes (2-1) quinze jours après avoir volé en éclat à Paris (6-1), le seul match manqué par Thomas Mangani, qui sera suspendu contre l’OL dimanche.



Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) :

Rudi Garcia : ”Angers est capable de tout”

Stéphane Moulin (ent. Angers) :

🗣️ Coach 𝙈𝙤𝙪𝙡𝙞𝙣 :



« L'@OL a eu beaucoup de joueurs préoccupés par leur avenir pendant cette période de mercato. Memphis Depay n'est pas le même avant et après, même chose pour Houssem Aouar. » — Angers SCO (@AngersSCO) November 20, 2020

Les joueurs à suivre :

Toujours à la recherche de son premier but cette saison, Moussa Dembélé va-t-il se voir offrir une nouvelle chance quinze jours après sa prestation insipide dans le derby? Sa puissance physique peut convenir face à l’athlétique défense centrale angevine. Karl-Toko Ekambi suspendu, Memphis Depay pourrait alors être décalé dans le couloir gauche.

Rayan Cherki, aucune minute au compteur lors des quatre dernières rencontres, devrait cette fois avoir la possibilité de se montrer : ”Il serait rentré si on était restés à 0-1 contre Saint-Etienne mais Tino a marqué juste avant , a d’abord répondu Rudi Garcia. Il faut le faire travailler et l’accompagner. On attend de lui qu’il marque, attaque, donne des ballons décisifs mais il doit continuer à travailler son replacement, son placement, sa générosité défensive. Il faut qu’il donne plus de garanties au coach pour pouvoir le faire entrer dans n’importe quelles circonstances, que l’on mène ou non, à domicile comme à l’extérieur, à onze comme à dix… Je n’oublie pas qu’il n’a que 17 ans. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va vite revenir et nous aider à gagner des matchs.”

Maxwel Cornet suspendu, Mattia De Sciglio et Melvin Bard se disputent le poste de latéral gauche. Avec un avantage pour l’Italien. Titulaire avec la Squadra à l’Euro 2016, il est venu à l’OL pour se relancer avec un but bien précis : retrouver une sélection qu’il a perdue de vue depuis juin 2019.

De Sciglio veut retrouver la Squadra Azurra



A Angers, le danger numéro un se nomme Stéphane Bahoken. Auteur de quatre buts et une passe décisive en huit matchs, l’attaquant camerounais a retrouvé son efficacité après un exercice 2019-2020 décevant (7 buts en 24 matchs). En revanche, Stéphane Moulin sera privé de son stratège au milieu de terrain, Thomas Mangani, suspendu.



La statistique :

Avec 20 buts encaissés (dont 6 à Paris), Angers possède la deuxième plus mauvaise défense de l’élite.



Le saviez-vous ?

Rudi Garcia utilise quasi-systématiquement la même formule avant que l’OL ne joue à l’extérieur. Compilation :

Garcia : ”Toujours difficile de gagner à ….”





Le groupe lyonnais pour la rencontre face à @AngersSCO, ce dimanche à 17h ! 👊🔴🔵#SCOOL pic.twitter.com/0dO8Ul8bBa — Olympique Lyonnais (@OL) November 21, 2020

Julien Huët

Angers-OL, 11ème journée de L1, à vivre ce dimanche dès 16H45 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !