Appel à témoins : disparition inquiétante d’une jeune fugueuse

L’actualité c’est aussi cette disparition inquiétante d’une jeune fugueuse.

Partie de Besançon le 28 juin, elle se trouvait à Lyon le 8 juillet, date du dernier contact avec sa famille. Il s’agit de Manon Dumont Vuillet, âgée de 14 ans, elle mesure 1m57 et est de corpulence mince.

Elle a les yeux marrons et les cheveux noirs frisés, et porte des piercings au nez et au nombril.

Toute personne ayant aperçu l'adolescente peut contacter le Groupe de Protection de la Famille (GPF) du commissariat de Besançon au 03 81 21 11 44 ou 03 81 21 11 53 ou le standard de l'hôtel de police au 03 81 21 11 22.