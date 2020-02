Après une agression à la prison de Corbas, il récidive à Villefranche

Il avait déjà fait parler de lui en agressant, une surveillante à la prison de Corbas au début du mois. Le détenu, qui a été transféré à la maison d’arrêt de Villefranche, s’en ait pris à un surveillant ce samedi midi.



Il se rendait à l’infirmerie lorsque l’agression a eu lieu. L’agent pénitentiaire a blessé à la gorge et au cou avec un stylo aiguisé. Deux surveillants ont été touchés et ont obtenu 8 et 7 jours d’ITT.



Dans un communiqué “L’UFAP UNSa justice s’interroge de la gestion de ce détenu qui depuis son arrivée, n’ a pas été placé en gestion équipée, et ne bénéficie pas de suivi psychiatrique. La direction interrégionale s’est contentée de nous baluchonner le détenu connu pour ses méfaits à Corbas en abdiquant la plus basique des mesures de sécurité”.

“Il y a mise en danger du personnel de la part de l’employeur et nous exigeons une enquête du CHSCT Départemental sur ce qui a mené au renouvellement d’un tel geste de la part de ce détenu”, a poursuivi l’UFAP UNSa justice.